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Израиль

В Кабатии снесены дома террористов, убивших четверых израильтян. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 17 июля 2025 г., 13:37 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 13:37
В Кабатии снесены дома террористов, убивших четверых израильтян. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие бригады "Менаше" при поддержке бойцов инженерных войск разрушили в ночь на четверг, 17 июля, дома террористов Мухаммада Назаля и Мухаммада Захарнэ, совершивших 6 января 2025 года теракт на 55-й дороге, на участке в районе арабской деревни Аль-Фундук, между еврейскими поселками Карней-Шомрон и Кдумим в Самарии. В результате теракта были убиты 35-летний старшина полиции Эльад Яаков Винкельштейн, 73-летняя Рахель Коэн и 70-летняя Ализа Райз.

Сами террористы были ликвидированы в Дженине в ходе операции "Железная стена".

Параллельно с этим был разрушен дом террориста Уаэля Лакхула. 11 августа 2024 года на шоссе 90 возле перекрестка Мехола он застрелил 23-летнего жителя Бейт-Шеана Йонатана Дойча. Еще несколько человек были ранены. Лаклух был ликвидирован в декабре 2024 года в ходе авиаудара по району Дженина.

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