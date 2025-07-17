Нетаниягу: "Прекращение огня в Сирии было достигнуто не просьбами и мольбами, а силой"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выпустил видеообращение к израильтянам, в котором рассказал о том, почему Израиль вмешался в ситуацию в Сирии, какие цели преследовал и как будет действовать в будущем.

Текст предоставлен пресс-службой канцелярии главы правительства:

"Хочу проинформировать вас о том, что мы сделали и что будем делать в Сирии.

Мы определили четкую политику: во-первых, демилитаризация района к югу от Дамаска, от Голанских высот до района Джебель-Друз, а во-вторых – защита наших братьев-друзов в Джебель-Друз.

В обоих случаях режим в Дамаске допустил нарушения. Он направил армию к югу от Дамаска, в район, который должен быть демилитаризованным, и начал уничтожать друзов.

Мы никак не могли такое принять. Поэтому я отдал распоряжение ЦАХАЛу действовать, и действовать решительно. ВВС атаковали как банды убийц, так и бронетехнику. Я распорядился атаковать и дополнительную цель: здание министерства обороны в Дамаске.

В результате этих мощных действий было достигнуто прекращение огня, и сирийские силы отступили к Дамаску. Это важно.

Прекращение огня было достигнуто силой. Не просьбами, не мольбами – силой. Мы силой добиваемся мира, спокойствия и безопасности на семи фронтах. Такой и будет наша дальнейшая политика: не позволим военным силам находиться южнее Дамаска, не позволим бить по друзам в Джебель-Друз.

Хочу поделиться тем, что очень тронуло меня в последние два дня. Ко мне обратился шейх Муафак Тариф, лидер израильских друзов. Он сказал следующее: "Во время Холокоста, когда вас, евреев, убивали, вы взывали о помощи – и никто не пришел. Сегодня убивают нас, друзов, и мы взываем о помощи к Государству Израиль". И я сказал, что он прав.

Мы действовали и продолжим действовать, если потребуется".