Палестинские медики просят не грабить колонну гуманитарной помощи: там нет продуктов

Руководители больниц сектора Газы опубликовали обращение к палестинцам, в котором они указывают, что в четверг в сектор Газы прибудет груз медицинских принадлежностей, лекарств и вакцин от Всемирной Организации Здравоохранения и UNICEF. "Грузовики, которые прибудут в Газу, не перевозят никаких продуктов питания", – подчеркивается в этом обращении.

"Мы призываем уважаемых граждан и всех влиятельных лиц, все кланы и другие заинтересованные стороны приложить усилия для защиты автоколонны, не приближаться к грузовикам, на которых установлены белые флаги, и обеспечить их безопасное прибытие в больницы для спасения жизней больных и раненых", – подчеркивается в этом обращении.