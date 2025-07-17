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Израиль

Палестинские медики просят не грабить колонну гуманитарной помощи: там нет продуктов

Газа
время публикации: 17 июля 2025 г., 10:03 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 10:13
Палестинские медики просят не грабить колонну гуманитарной помощи: там нет продуктов
AP Photo/Jehad Alshrafi

Руководители больниц сектора Газы опубликовали обращение к палестинцам, в котором они указывают, что в четверг в сектор Газы прибудет груз медицинских принадлежностей, лекарств и вакцин от Всемирной Организации Здравоохранения и UNICEF. "Грузовики, которые прибудут в Газу, не перевозят никаких продуктов питания", – подчеркивается в этом обращении.

"Мы призываем уважаемых граждан и всех влиятельных лиц, все кланы и другие заинтересованные стороны приложить усилия для защиты автоколонны, не приближаться к грузовикам, на которых установлены белые флаги, и обеспечить их безопасное прибытие в больницы для спасения жизней больных и раненых", – подчеркивается в этом обращении.

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