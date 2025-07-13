Израильтяне заблокировали грузовики с гумпомощью для Газы на границе с Иорданией

Десятки активистов движений "Цав 9" и "Дор а-Ницахон" ("Поколение победы") проводят акцию протеста против поставок гуманитарной помощи на КПП "Гешер Алленби" на границе с Иорданией.

Израильтяне блокировали дорогу, по которой должны проследовать с территории Иордании сотни грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сектора.

Участники этой акции протеста требуют убрать ХАМАС от власти в секторе Газы прежде, чем туда начнет поступать гуманитарная помощь.