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Израиль

Израильтяне заблокировали грузовики с гумпомощью для Газы на границе с Иорданией

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 13 июля 2025 г., 22:30 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 22:30
Израильтяне заблокировали грузовики с гумпомощью для Газы на границе с Иорданией
Chaim Goldberg/Flash90

Десятки активистов движений "Цав 9" и "Дор а-Ницахон" ("Поколение победы") проводят акцию протеста против поставок гуманитарной помощи на КПП "Гешер Алленби" на границе с Иорданией.

Израильтяне блокировали дорогу, по которой должны проследовать с территории Иордании сотни грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сектора.

Участники этой акции протеста требуют убрать ХАМАС от власти в секторе Газы прежде, чем туда начнет поступать гуманитарная помощь.

Израиль
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