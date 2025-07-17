x
17 июля 2025
|
последняя новость: 15:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 июля 2025
|
17 июля 2025
|
последняя новость: 15:20
17 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Учительница из Негева арестована за сотрудничество с иранской разведкой

Полиция
ШАБАК
Расследование
Негев
шпионаж
время публикации: 17 июля 2025 г., 14:05 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 14:05
Учительница из Негева арестована за сотрудничество с иранской разведкой
Пресс-служба полиции Израиля

В ходе совместной операции полиции и Общей службы безопасности (ШАБАК) была арестована гражданка Израиля, 33-летняя учительница Теани Абу Самхан из бедуинского населенного пункта Абу-Кувейдер в Негеве, подозреваемая в совершении серьезных преступлений против безопасности государства. Арест был произведен в июне 2025 года, и после предъявления обвинительного заключения информация об этом деле была разрешена к публикации.

По материалам расследования, Теани Абу Самхан в течение последнего года поддерживала связь с иранскими агентами и выполняла для них различные задания, зная, что она действует по приказам и под управлением разведструктуры вражеского государства. Для контактирования со своими кураторами она использовала специальный телефон.

В частности, она собирала разведданные о базе ВВС "Неватим", фотографировала вылеты боевых самолетов и другие объекты. В окружной суд Беэр-Шевы было подано обвинительное заключение против Теани Абу Самхан, ей вменяется контакт с иностранным агентом и передача информации врагу во время войны.

Параллельно с обвинительным заключением прокуратура обратилась в суд с просьбой о продлении срока содержания обвиняемой под стражей до завершения судебных разбирательств.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 июля 2025

27-летний житель Тель-Авива подозревается в выполнении заданий иранской разведки
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июля 2025

Разрешены к публикации имена супругов, подозреваемых в шпионаже на Иран
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 июля 2025

Гражданин Дании Али С. арестован за шпионаж в Германии по заданию Ирана