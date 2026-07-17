Выборы в Кнессет 26-го созыва: за кого вы планируете голосовать? Опрос Newsru.co.il

27 октября состоятся выборы в Кнессет 26-го созыва. 17 июля израильский парламент 25-го созыва завершает свою работу. Список партий, участвующих в предстоящих выборах еще не сформирован окончательно. Тем не менее, редакция Newsru.co.il сочла возможным провести первый предвыборный опрос, чтобы выяснить политические предпочтения наших читателей на этом этапе.

Нас интересует, прежде всего, определились ли вы с тем, за какую партию голосовать, или не спешите с выбором и хотите подождать публикации полного списка партий, участвующих в выборах. Планируете ли вы поддержать ту же партию, за которую голосовали ранее, или нет.

Кроме того, в рамках данного опроса мы выясним отношение читателей к законам, принятым Кнессетом в последнюю неделю, и к инициативам, которые обсуждаются парламентом многие годы.

Мы также по итогам опроса попробуем понять, что в наибольшей степени влияет на выбор русскоязычных избирателей. Попросим дать оценку деятельности коалиции и оппозиции в рамках работы Кнессета 25-го созыва. Выясним, какую коалицию вы предпочли бы видеть после выборов в Кнессет 26-го созыва. А также предложим дать ряд прогнозов.

Внимание: данный опрос предназначен для граждан Израиля, имеющих право голоса на выборах

Выборы в Кнессет 26-го созыва: за кого вы планируете голосовать? Принять участие в опросе

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