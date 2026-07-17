"Самоубийство" коалиции, разногласия в оппозиции и уход депутатов из политики. Итоги недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

На этой неделе израильтяне, во всяком случае те, кто являются почитателями жанра драмы, имели возможность наблюдать ее в прямом эфире, не подписываясь на дополнительные пакеты. В эфире Парламентского канала можно было на протяжении всей недели наблюдать, как действующая коалиция совершает попытки коллективного самоубийства в прямом эфире. Насколько эти попытки окажутся успешными, мы узнаем лишь поздно вечером 27 октября – после того, как закроются избирательные участки. Однако последние дни работы Кнессета 25-го созыва бесспорно войдут в историю как дни, когда коалиция делала все, чтобы дискредитировать себя в глазах всех, кто не является бесспорным сторонником повестки дня ультраортодоксальных партий. По меньшей мере три закона, принятые на этой неделе Кнессетом, а также не очень элегантное решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу не принимать участие в голосованиях, дало пищу для размышлений тем, кто еще не определился – за кого намерен голосовать.

Премьер-министр не успел оправиться от скандала вокруг законопроектов, которые он сам продвигает, как на него свалилась новая напасть. Суд заморозил проект избрания кандидатов в предвыборный список "Ликуда", над формированием которого так старательно и прилежно работали Биньямин Нетаниягу и Хаим Кац.

В оппозиции с удовлетворением, надо полагать, наблюдают за действиями коалиции и формируют свои ряды. В "Демократим" завершился процесс записи новых членов партии. На следующей неделе там пройдут праймериз при участии 112 тысяч человек. Одновременно Яир Голан продолжает делать заявления, которые вызывают критику даже у коллег по оппозиции. Гади Айзенкот не прекращает попыток найти дополнительный источник голосов – желательно среди потенциальных избирателей "Ликуда". Айзенкот стремится повторить маневр Ицхака Рабина и Эхуда Барака – двух последних премьер-министров левоцентристского блока. Оба они одержали победы благодаря голосам избирателей на периферии, которых им удалось привлечь. У Айзенкота есть еще три с половиной месяца и Хили Трупер.

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Утвержденные законы: самоубийство "Ликуда" или временные трудности?

В начале уходящей недели мало кто в политической системе верил, что "законодательный блиц" действительно произойдет. Даже в среде ультраортодоксов говорили о том, что, вероятнее всего, Нетаниягу затянет время или найдет еще какой-либо способ не выносить спорные законопроекты на голосование. Однако все три законопроекта, утверждения которых добивались харедим, приняты, причем именно в том порядке, которого добивался глава "Дегель а-Тора" Моше Гафни.

Основной закон об изучении Торы, закон замораживающий аресты учащихся йешив, уклоняющихся от службы в армии, отмена реформы сертификации кашрута – были утверждены первыми. Лишь после этого в ШАС и "Яадут а-Тора" согласились проголосовать за то, что было важно "Ликуду" и правым партиям коалиции – ограничение полномочий юридического советника правительства, а также реформа СМИ.

Парадоксально, но закон о гендерно раздельном обучении скорее нужен был его авторам – "Оцме Иегудит" – нежели ШАС и тем более "Яадут а-Тора". Лимор Сон-Армелех и глава комиссии по образованию Цви Суккот настояли – и закон был утвержден.

Гафни дирижировал не только порядком утверждения законов, но и не отказывал себе в удовольствии получить дополнительную прибыль. В разгар рассмотрения законопроекта об ограничении функций юридического советника, Гафни "вспомнил", что проблема зарплат воспитательниц детских садов ультраортодоксального сектора еще не улажена. "Нет зарплат, нет голосования", – передал Гафни Нетаниягу. Прошло короткое время, и проблема зарплат была улажена.

Сам Биньямин Нетаниягу за большинство законопроектов не голосовал. В памяти премьера бесспорно еще живы воспоминания о видеороликах, на которых он запечатлен, голосующим за размежевание 26 октября 2004 года. Этот ролик много лет мешал Нетаниягу закрепить в сознании людей его тезис, согласно которому он "не поддерживал размежевание". Вероятно, очень скоро ему придется отвечать на вопросы о том, почему он капитулировал перед ультраортодоксами. И видеоролики, на которых видно, как он голосует за все, чего они хотят, были бы совершенно лишними.

После этой недели "Ликуду" предстоит непростая работа по исправлению впечатления. Видимо, в партии власти рассчитывают на короткую память израильтян.

"Людские потери": разовые случаи или тенденция?

В хаосе, царившем в Кнессете в последние дни, уход трех человек из своих партий, а некоторых – из политики, прошли почти незаметно. Однако каждый уход может откликнуться позднее в ходе предвыборной кампании.

Дан Илуз покинул "Ликуд", и это ни для кого не стало большой неожиданностью. Илуз давно причислялся к стану оппозиционеров, выступавших против чрезмерно тесных связей между "Ликудом" и ультраортодоксами. Не исключено, что Илуз найдет дорогу в новую правую партию, если она все же будет создана.

Министр алии и интеграции Офир Софер ("Ционут Датит") объявил об уходе не только из партии, но и из политики. Софер был ярким представителем либерального крыла в партии Смотрича, и для министра финансов это серьезная потеря. Особенно на фоне намерения Офера Винтера создать свою партию, которая будет конкурировать с "Ционут Датит", представляя более жесткие позиции по вопросу о призыве ультраортодоксов.

Вслед за Софером о выходе из партии "Ционут Датит" объявил депутат Кнессета Моше Соломон.

Замминистра иностранных дел Шарен Аскель решила хлопнуть дверью громче всех. Она не только вышла из партии Гидеона Саара и из правительства, но и потребовала позволить ей оформиться как фракция одного человека. Для этого необходимо разрешение фракции, в составе которой депутат избрался в Кнессет. Саар отказался предоставить Аскель такую возможность. В ответ оскорбленная замминистра направила Саару разгневанное послание и подала иск в БАГАЦ.

Не исключено, что речь идет не о последних выходах, уходах из политики, переходах в другие партии. Депутаты, которые понимают, что у них нет будущего в нынешних политических структурах, ищут новые "дома".

Праймериз в "Ликуде": новая фракция или ловушка для Нетаниягу?

Процесс обновления фракции казался как никогда близким к завершению. Несмотря на происходящее в Кнессете, глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу нашел время встретиться и договориться с главой конференции "Ликуда" и одним из сильнейших людей в партии Хаимом Кацем о согласованном порядке проведения праймериз. Нетаниягу получал право ввести в список восемь человек до 26 места, праймериз в партии сохранялись.

Однако противники этого предложения, в первую очередь депутат Давид Битан, не собирались сдаваться. Последовало обращение так называемого "Социального форума" в окружной суд в Лоде, и тот вынес постановление, согласно которому голосование по утверждению предложения Нетаниягу не состоится до тех пор, пока не будет представлено встречное предложение.

Голосование отложено на неизвестную дату, а сами праймериз планируется провести 17 августа.

Совместное предложение Нетаниягу и Каца действительно меняет соотношение сил в "Ликуде". Шесть человек из первых 20 должны быть, по этому предложению, назначены Нетаниягу и очень может быть, что станут костяком фракции. Избрание кандидатов по округам, начиная с 26 места, делает их попадание в Кнессет крайне маловероятным. Как правило, именно через округа в Кнессет приходят кандидаты, превращающиеся в наиболее экстравагантных и проблематичных.

В настоящий момент перед Нетаниягу стоят две серьезные проблемы. Во-первых, он должен добиться проведения голосования по его предложению о праймериз. А во-вторых, найти достойных людей, которые будут назначены на места в списке. Согласно публикациям в СМИ, Нетаниягу затрудняется найти людей, заинтересованных войти в список "Ликуда" на забронированное место.

Оппозиция: шероховатости или принципиальные разногласия?

На этой неделе телеканал "Решет" опубликовал опрос, согласно результатам которого блок противников нынешнего правительства набирает 61 мандат без арабских партий, но при участии блока "Байт Циони" – "Милуимниким", набирающего четыре мандата.

Опросы, сами по себе, мало что отражают, но ясно показывают дилемму, перед которой окажутся партии, пообещавшие вынудить оба блока пойти на создание широкого сионистского правительства. Одной из таких партий является партия Трупера-Хенделя. Эта партия, если пройдет в Кнессет, порекомендует того, кто получит больше рекомендаций сионистских партий, иными словами – Гади Айзенкота (ультраортодоксальные партии сионистскими в определениях Трупера и Хенделя не являются). Однако 61 мандат широким сионистским правительством не назовешь. Навяжут ли они присоединение к такой коалиции "Ликуда" во главе с Нетаниягу? Сказать трудно, тем более, что Авигдор Либерман накладывает категорическое вето на правительство с Нетаниягу.

Но непросто Либерману и с главой "Демократим" Яиром Голаном. На уходящей неделе Голан дал интервью популярному подкасту Надава Пери, в котором вновь говорил о необходимости разрушить "незаконные форпосты и фермы" в Иудее и Самарии. В ответ Либерман посоветовал Голану записаться на конкурс сказочников. Оппозиционный блок еще не одержал победы на выборах, а среди его участников уже возникли разногласия, которые были главной разрушительной силой, приведшей к краху предыдущего правительства.

А Голан тем временем готовит свою партию к праймериз, которые пройдут на следующей неделе. В партии состоит порядка 111 тысяч человек. В окружении лидера "Демократим" говорят о стремлении к двузначному числу мандатов и к должности министра национальной безопасности для Голана в следующем правительстве. Аппетит приходит во время успеха.

17 июля завершает свою работу Кнессет 25-го созыва. Впервые за 38 лет выборы будут не досрочными. Эта каденция запомнилась провалом попытки юридической реформы на фоне ответных массовых акций протеста и трагедией 7 октября 2023 года, за которой последовали годы войны. Последствия этих событий неизбежно будут частью предвыборной кампании в Кнессет 26-го созыва.