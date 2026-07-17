Власти Малайзии проводят операцию по розыску израильтян с двойным гражданством

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим объявил "беспощадную войну" находящимся в стране иностранцам, имеющим также израильское гражданство.

По его словам, любой израильский гражданин, обнаруженный в стране, будет немедленно депортирован.

Поводом для операции по поиску израильтян в Малайзии стала серия публикаций в социальных сетях о технологическом проекте под названием Network School, действующем в районе Форест-Сити (Forest City) в штате Джохор на юге Малайзии.

В соцсетях распространились утверждения о том, что среди участников проекта есть израильские граждане с двойным гражданством, въехавшие в страну по паспорту, не являющемуся израильским.

Местные СМИ сообщили, что иммиграционные и силовые ведомства Малайзии начали официальное расследование. Сотрудники иммиграционной службы провели проверку в комплексе и проверили документы 266 иностранных граждан из 40 разных стран, чтобы установить законность их въезда и личность.

Малайзия считается одной из наиболее враждебных Израилю стран в мусульманском мире. Премьер-министр Ибрагим известен своими резкими антисемитскими и антиизраильскими высказываниями и публичной поддержкой ХАМАСа.