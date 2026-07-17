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Наука и Хайтек

Google меняет правила резервирования данных для смартфонов Android

Google
время публикации: 17 июля 2026 г., 07:16 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 07:16
Google меняет правила хранения данных для смартфонов Android
AP Photo/Martin Meissner

Корпорация Google уведомила своих клиентов об изменении политики резервирования данных со смартфонов Android в облачных хранилищах Google с сентября 2026 года.

До сих пор резервные копии не учитывались в 15-гигабайтном лимите хранилища, в отличии от содержимого почты Gmail, сервиса Google Drive и фотографий и видео Google Photo.

После вступления в силу новых правил резервные копии будут учитываться в лимите и в случае исчерпания лимита резервирование прекратится, если пользователь не оформит платную подписку на расширенный лимит или не освободит место в рамках существующего лимита.

Это касается такой информации, как история звонков и sms-сообщений, настройки аппарата, настройки приложений и т.д.

Вместе с этим изменением будут введены отдельные переключатели резервного копирования для каждого приложения в настройках резервного копирования Android (начиная от 9-й версии). С их помощью можно будет точно выбрать, какие типы данных и какие именно приложения резервировать, чтобы хранилище использовалось только для того, что действительно важно.

Наука и Хайтек
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