Опубликовано имя второго погибшего от ракетного удара по Хайфе: Игорь Фрадкин
время публикации: 17 июня 2025 г., 17:41 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 17:50
Разрешено к публикации имя еще одного погибшего в результате попадания иранской баллистической ракеты на территорию нефтеперерабатывающего завода в Хайфе.
В результате обстрела погиб 50-летний Игорь Фрадкин из Кирьят-Аты.
Игорь Фрадкин работал на НПЗ в Хайфе много лет, друзья и сотрудники очень его любили. Он работал со своими лучшими друзьями, и вместе с двумя своими друзьями и сотрудниками он погиб.
Похороны Игоря Фрадкина состоятся в среду, 18 июня, в 12:30 на кладбище "Тель Регев".
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июня 2025