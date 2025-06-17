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Израиль

Опубликовано имя второго погибшего от ракетного удара по Хайфе: Игорь Фрадкин

Хайфа
Погибшие
Война с Ираном
время публикации: 17 июня 2025 г., 17:41 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 17:50
Опубликовано имя второго погибшего от ракетного удара по Хайфе: Игорь Фрадкин
AP Photo/Fernando Vergara

Разрешено к публикации имя еще одного погибшего в результате попадания иранской баллистической ракеты на территорию нефтеперерабатывающего завода в Хайфе.

В результате обстрела погиб 50-летний Игорь Фрадкин из Кирьят-Аты.

Игорь Фрадкин работал на НПЗ в Хайфе много лет, друзья и сотрудники очень его любили. Он работал со своими лучшими друзьями, и вместе с двумя своими друзьями и сотрудниками он погиб.

Похороны Игоря Фрадкина состоятся в среду, 18 июня, в 12:30 на кладбище "Тель Регев".

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