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Израиль

Разрешено к публикации имя одного из работников НПЗ в Хайфе, погибшего в результате атаки из Ирана

время публикации: 17 июня 2025 г., 00:17 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 00:31
Разрешено к публикации имя одного из работников НПЗ в Хайфе в результате попадания ракеты
мэрия Кирьят-Моцкина

Разрешено к публикации: в результате падения баллистической ракеты на территории нефтеперерабатывающего завода в Хайфе погиб Дани Авраам, 59 лет, из Кирьят-Моцкина.

Обстрел, в результате которого погиб Дани Авраам и двое его коллег, имя которых пока не опубликовано, был осуществлен Ираном в ночь на 16 июня. Спасательным службам потребовалось время для того, чтобы добраться до тел погибших.

Израиль
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