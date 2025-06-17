Разрешено к публикации имя одного из работников НПЗ в Хайфе, погибшего в результате атаки из Ирана

Разрешено к публикации: в результате падения баллистической ракеты на территории нефтеперерабатывающего завода в Хайфе погиб Дани Авраам, 59 лет, из Кирьят-Моцкина.

Обстрел, в результате которого погиб Дани Авраам и двое его коллег, имя которых пока не опубликовано, был осуществлен Ираном в ночь на 16 июня. Спасательным службам потребовалось время для того, чтобы добраться до тел погибших.