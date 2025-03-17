Полиция спасла зеленую мартышку, прикованную возле бедуинского поселка

Продолжается операция по розыску и спасению диких животных, контрабандой доставленных в Израиль для последующей незаконной продажи. Сотрудники полицейского участка Ароэр, действуя по полученной разведывательной информации, в ночь на понедельник обнаружили зеленую мартышку, которая была прикована цепью к валунам на пустыре возле бедуинского поселка Аль-Атамин в районе шоссе 25.

Обезьяна была ранена, из носа у нее текла кровь. Полицейские вызвали на место инспекторов Управления природы и парков, которые забрали мартышку для доставки ее в защищенный приют, где животное пройдет обследование и лечение. Чтобы скрасить обезьянке период ожидания, сотрудники полиции угостили ее яблоком.

К настоящему моменту полицией Негева и Южного округа были спасены девять зеленых мартышек и два львенка, которые контрабандой были доставлены в Израиль.

Всего по стране за последние дни обнаружены и изъяты 12 обезьян и четыре львенка – на юге, в центре и на севере Израиля. Некоторые животные были больны и ранены, одна зеленая мартышка, которую держали на цепи, прорвавшей кожу и причинившей ей мучительные раны, скончалась от столбняка.

Напомним, следствие предполагает, что львят и обезьян доставляют с территории Иордании и Египта при помощи мультикоптеров-беспилотников, способных переносить груз до 70 килограммов.

Сам момент контрабандной доставки животных прошел незамеченным полицией и службами безопасности, и в эти дни правоохранительные органы Израиля пытаются справиться с последствиями.

Торговцы животными держат контрабандный "товар" в ужасных условиях, в Израиль доставляют детенышей, которые по всем правилам должны еще долгие месяцы оставаться на попечении матери. Если животное проявляет агрессию, торговцы безжалостно вырывают у него зубы и когти – так, одна из конфискованных мартышек оказалась почти беззубой, со следами удаленных зубов.

По словам представителей Управления природы и парков, которым приходится выхаживать находящихся в плохом состоянии экзотических животных и устраивать выживших в приют для обезьян или зоопарки, контрабанда животных очень прибыльна, на уровне наркоторговли, и инструментов эффективной борьбы с этим явлением нет.

Напомним, содержать в неволе диких и экзотических животных запрещено законом: это серьезное правонарушение из-за огромного вреда, которое наносится чувствительному животному при содержании в ненадлежащих условиях. У обезьян и мартышек специфические потребности в содержании, особенно социальные потребности, которые человек не может удовлетворить. Львы и другие крупные кошачьи очень скоро становятся опасны для окружающих, они нуждаются в просторе и специфическом питании.

Представители Управления природы и парков подчеркнули, что последние случаи незаконного содержания контрабандных диких животных доказывают, насколько серьезна эта проблема. Из-за ненадлежащего содержания животные не могут вернуться в дикую природу, они страдают от травм и неправильного питания, от тесноты в клетках и от отсутствия общения с себе подобными. Кроме того, доставленные контрабандой дикие животные могут переносить опасные болезни и патогены.