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Израиль

Друзы из Сирии будут привлечены к сельхозработам на Голанских высотах

Голаны
Друзы
время публикации: 17 марта 2025 г., 20:28 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 20:34
Друзы из Сирии будут привлечены к сельхозработам на Голанских высотах
Ayal Margolin/Flash90

В рамках пилотного проекта, разработанного системой безопасности, друзы из Сирии будут привлечены к работе в сельскохозяйственном секторе на Голанских высотах. Как сообщает в понедельник, 17 марта, "Исраэль а-Йом", из-за необходимости дополнительной подготовки в сфере безопасности запуск проекта несколько раз откладывался. Для начала в проекте примет участие очень ограниченное количество людей.

В конце минувшей недели более 100 друзских шейхов из южной Сирии посетили Израиль. Визит начался со встречи в доме лидера друзской общины в Джулисе шейха Муафака Тарифа, после чего делегация отправилась в деревню Хиттин к могиле пророка Шуайба.

На следующий день группа посетила Пкиин и друзские населенные пункты на Голанских высотах, встретившись с тысячами израильских друзов. Визит был полностью согласован с различными органами в Израиле, и его успех должен привести к дальнейшим визитам религиозных деятелей в ближайшим будущем.

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