Результаты опросов общественного мнения, проведенных после известия об увольнении главы ШАБАКа

В понедельник, 17 марта, ведущие израильские телеканалы опубликовали результаты опросов общественного мнения, которые были проведены после сообщения о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу добивается увольнения главы ШАБАКа Ронена Бара.

По информации 14-го телеканала, опрос для которого проводил институт Direct Polls, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" получила бы 34 мандата и стала крупнейшей фракцией Кнессета. Остальные места распределились бы следующим образом: "Демократим" – 18, "Наш дом Израиль" – 14, ШАС – 11, "Яадут а-Тора" – 8, "Махане Мамлахти" – 8, "Еш Атид" – 6, "Оцма Иегудит" – 6, "Ционут Датит" – 5, РААМ – 5, ХАДАШ-ТААЛ – 5.

Партии нынешней коалиции получают 64 мандата, партии оппозиции (без учета блока ХАДАШ-ТААЛ и РААМ) – 46.

Согласно опросу проведенному институтом "Мидгам" для телеканала "Кан-11", фракция "Ликуд" в случае выборов получила бы 27 мандатов, "Махане Мамлахти" – 16, "Наш дом Израиль" – 16, "Еш Атид" – 12, "Демократим" – 11, ШАС – 10, "Яадут а-Тора" – 7, "Оцма Иегудит" – 7, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5, "Ционут Датит" – 4. Согласно этому опросу, партии нынешней коалиции получают 55 мест в Кнессете, столько же получают оппозиционные партии (без учета мандатов арабских партий).

В этом опросе респондентам был задан вопрос об отношении к решению главы правительства уволить главу ШАБАКа Ронена Бара. 43% ответили, что они против этого решения, 33% – за, 24% ответили, что не имеют мнения по этому вопросу. 57% опрошенных считают, что причиной отставки Ронена Бара стало отсутствие доверия между ним и Нетаниягу, 25% – провал службы 7 октября, 18% сказали, что не имеют мнения по этому вопросу.

13-й канал ИТВ опубликовал результаты опроса, посвященного отношению избирателей к увольнению главы ШАБАКа. 45,8% респондентов ответили, что они против отставки Ронена Бара, 34,4% – поддержали решение Нетаниягу, 19,8% ответили, что не имеют мнения по этому вопросу. 48,1% опрошенных считают, что причиной отставки Ронена Бара является расследование "Катаргейт", 31,2% полагают, что решение принято главой правительства в связи с провалом спецслужбы 7 октября, 20,6% не стали отвечать на этот вопрос.

На вопрос о том, должен ли после 7 октября подать в отставку глава правительства Биньямин Нетаниягу – 61% ответили утвердительно, 32% – высказались против. 7% респондентов отказались отвечать на этот вопрос.