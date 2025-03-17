Движение за качество власти подает в БАГАЦ апелляцию на увольнение Ронена Бара
время публикации: 17 марта 2025 г., 20:53 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 21:14
Против решения главы правительства Биньямина Нетаниягу уволить главу Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара подана первая апелляция в БАГАЦ. Движение за качество власти просит Высший суд справедливости вынудить премьера отказаться от своего решения.
В своей апелляции представители организации также просят вынести промежуточный вердикт, запрещающий созывать заседание правительства по данному вопросу, а затем провести срочное слушание. Отметим, что Биньямин Нетаниягу перенес ранее назначенное на среду заседание правительства на вторник, 18 марта.
В своем иске Движение за качество власти утверждает, что решение уволить Ронена Бара сопряжено с серьезным конфликтом интересов, и представляет собой нарушение действующих инструкций.
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// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 17 марта 2025