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Израиль

Движение за качество власти подает в БАГАЦ апелляцию на увольнение Ронена Бара

Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 17 марта 2025 г., 20:53 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 21:14
Движение за качество власти подает в БАГАЦ апелляцию на увольнение Ронена Бара
Flash90. Фото: Г.Йоханан

Против решения главы правительства Биньямина Нетаниягу уволить главу Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара подана первая апелляция в БАГАЦ. Движение за качество власти просит Высший суд справедливости вынудить премьера отказаться от своего решения.

В своей апелляции представители организации также просят вынести промежуточный вердикт, запрещающий созывать заседание правительства по данному вопросу, а затем провести срочное слушание. Отметим, что Биньямин Нетаниягу перенес ранее назначенное на среду заседание правительства на вторник, 18 марта.

В своем иске Движение за качество власти утверждает, что решение уволить Ронена Бара сопряжено с серьезным конфликтом интересов, и представляет собой нарушение действующих инструкций.

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