Движение за качество власти подает в БАГАЦ апелляцию на увольнение Ронена Бара

Против решения главы правительства Биньямина Нетаниягу уволить главу Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара подана первая апелляция в БАГАЦ. Движение за качество власти просит Высший суд справедливости вынудить премьера отказаться от своего решения.

В своей апелляции представители организации также просят вынести промежуточный вердикт, запрещающий созывать заседание правительства по данному вопросу, а затем провести срочное слушание. Отметим, что Биньямин Нетаниягу перенес ранее назначенное на среду заседание правительства на вторник, 18 марта.

В своем иске Движение за качество власти утверждает, что решение уволить Ронена Бара сопряжено с серьезным конфликтом интересов, и представляет собой нарушение действующих инструкций.