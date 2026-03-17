Тревога на севере Израиля, ракетный обстрел

В 1:03 17 марта тревога "Цева адом" прозвучала на севере Израиля – на Голанских высотах и в Галилее, в районе Кинерета и Бейт-Шеана. Зафиксирован ракетный обстрел.

МАДА: сведений о пострадавших нет.

По всей видимости, ракеты были выпущены из Ливана. Хотя накануне Командование тыла предупредило о запуске ракет из Ирана по северным районам Израиля.

В Ирбиде были слышны взрывы после перехвата ракеты, выпущенной из Ирана. По всей видимости, именно с ее запуском было связано предупреждение, опубликованное Командованием тыла в Израиле.