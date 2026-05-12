Пентагон: за две недели перемирия стоимость войны с Ираном выросла на $4 млрд

Расходы США на войну с Ираном достигли $29 млрд, что на $4 млрд больше, чем оценка, представленная Конгрессу двумя неделями ранее, сообщает CNN.

Исполняющий обязанности финансового контролера Пентагона Джей Херст объяснил это затратами на ремонт и замену техники, а также расходами на содержание личного состава в зоне боевых действий.

При этом, по данным CNN, реальная стоимость войны может быть значительно выше: по оценке источника издания, с учетом восстановления поврежденных американских баз на Ближнем Востоке сумма может составить $40–50 млрд. Глава Пентагона Пит Хегсет просьбу предоставить Конгрессу более детальной отчетности ответил уклончиво, пообещав делиться информацией "когда это будет уместно и необходимо".