x
12 мая 2026
|
последняя новость: 18:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 мая 2026
|
12 мая 2026
|
последняя новость: 18:02
12 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Пентагон: за две недели перемирия стоимость войны с Ираном выросла на $4 млрд

Война с Ираном
США
Пентагон
время публикации: 12 мая 2026 г., 16:56 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 16:56
Министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн дают показания на слушаниях по бюджету Министерства обороны
AP Photo/Alex Brandon

Расходы США на войну с Ираном достигли $29 млрд, что на $4 млрд больше, чем оценка, представленная Конгрессу двумя неделями ранее, сообщает CNN.

Исполняющий обязанности финансового контролера Пентагона Джей Херст объяснил это затратами на ремонт и замену техники, а также расходами на содержание личного состава в зоне боевых действий.

При этом, по данным CNN, реальная стоимость войны может быть значительно выше: по оценке источника издания, с учетом восстановления поврежденных американских баз на Ближнем Востоке сумма может составить $40–50 млрд. Глава Пентагона Пит Хегсет просьбу предоставить Конгрессу более детальной отчетности ответил уклончиво, пообещав делиться информацией "когда это будет уместно и необходимо".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 мая 2026

949-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 мая 2026

Ремонт двух небоскребов в Гуш-Дане, пострадавших от иранских ракет, обойдется в миллиард шекелей
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 марта 2026

Пентагон: первые шесть дней войны с Ираном обошлись США более чем в $11 млрд