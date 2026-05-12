x
12 мая 2026
|
последняя новость: 16:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 мая 2026
|
12 мая 2026
|
последняя новость: 16:43
12 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

EASA продлило до 27 мая рекомендации по полетам в воздушном пространстве Израиля

Транспорт
Авиация
время публикации: 12 мая 2026 г., 16:34 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 16:47
EASA продлило до 27 мая рекомендации по полетам в воздушном пространстве Израиля
Moshe Shai/FLASH90

Европейское агентство авиационной безопасности EASA продлило до 27 мая рекомендации для авиакомпаний, выполняющих полеты в воздушном пространстве Израиля и ряда других стран региона.

EASA рекомендует авиакомпаниям не выполнять полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Ливана на всех высотах. В отношении Израиля, а также Бахрейна, Кувейта, Иордании, Катара, Омана, ОАЭ и Саудовской Аравии, рекомендация сформулирована иначе: авиакомпаниям предписано проявлять осторожность и учитывать потенциальные риски при выполнении рейсов.

В EASA также рекомендуют операторам иметь актуальную оценку рисков и планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, а также отслеживать изменения в воздушном пространстве региона и указания национальных авиационных властей.

В бюллетене говорится, что, несмотря на снижение общего уровня риска в регионе, устойчивость режима прекращения огня остается неопределенной, и в случае новой эскалации воздушные пространства, перечисленные в документе, могут столкнуться с непосредственными угрозами.

Аналитики отмечают: пока действуют эти инструкции, ни одна европейская авиакомпания не возобновит полеты в Израиль.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 25 января 2026

Возможная военная операция против Ирана: США еще требуется время для концентрации сил
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 07 июля 2025

EASA сняло все ограничения для европейских авиакомпаний на полеты в Израиль