EASA продлило до 27 мая рекомендации по полетам в воздушном пространстве Израиля

Европейское агентство авиационной безопасности EASA продлило до 27 мая рекомендации для авиакомпаний, выполняющих полеты в воздушном пространстве Израиля и ряда других стран региона.

EASA рекомендует авиакомпаниям не выполнять полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Ливана на всех высотах. В отношении Израиля, а также Бахрейна, Кувейта, Иордании, Катара, Омана, ОАЭ и Саудовской Аравии, рекомендация сформулирована иначе: авиакомпаниям предписано проявлять осторожность и учитывать потенциальные риски при выполнении рейсов.

В EASA также рекомендуют операторам иметь актуальную оценку рисков и планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, а также отслеживать изменения в воздушном пространстве региона и указания национальных авиационных властей.

В бюллетене говорится, что, несмотря на снижение общего уровня риска в регионе, устойчивость режима прекращения огня остается неопределенной, и в случае новой эскалации воздушные пространства, перечисленные в документе, могут столкнуться с непосредственными угрозами.

Аналитики отмечают: пока действуют эти инструкции, ни одна европейская авиакомпания не возобновит полеты в Израиль.