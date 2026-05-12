Певица Ленни Кюр репатриируется в Израиль из-за антисемитизма в Нидерландах

Новостная служба медиакорпорации "Кан" сообщила, что певица Ленни Кюр, победившая на песенном конкурсе "Евровидение" в 1969 году, приняла решение репатриироваться в Израиль. Кюр совершает прощальный тур по Нидерландам.

Один из концертов должен был пройти в доме престарелых для деятелей искусств. Однако из-за опасений перед протестами против концерта еврейской певицы, мероприятие было отменено.

Комментируя отмену концерта, певица заявила: "Это именно та причина, по которой я уезжаю из Нидерландов".