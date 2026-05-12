ЦАХАЛ: предпринята попытка перехвата воздушной цели в районе действия израильских сил на юге Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что некоторое время назад была зафиксирована подозрительная воздушная цель в районе действия израильских сил на юге Ливана. По этой цели была запущена ракета-перехватчик, после чего был потерян контакт с целью.

Нет сообщений о пострадавших.

Военные поясняют, что система раннего оповещения не была задействована в соответствии с протоколом.