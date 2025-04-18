32 спасенные зеленые мартышки – и это лишь "верхушка айсберга" контрабандного траффика

Полиция и инспекторы Управления природы и парков продолжают операцию по розыску и спасению незаконно ввезенных в Израиль диких животных. Особой популярностью пользуются зеленые мартышки – из-за очаровательного вида и большого количества "лайков" на публикации с экзотическими питомцами в социальных сетях.

Между тем, эти обезьяны не предназначены для содержания в домашних условиях и в неволе, они страдают без общества себе подобных и нуждаются в специфическом питании, лечении и обращении. Держать их в неволе запрещено законом.

С начала волны контрабанды, приходящегося на 5 марта, в Израиле были обнаружены и спасены уже 32 зеленые мартышки, и это далеко не предел. В начале недели были обнаружены две обезьяны: одна из них была брошена наигравшимися владельцами в оливковой роще возле Умм эль-Фахма.

Молодая самка была привязана цепью к дереву, при осмотре выявлены явные признаки жестокого обращения. Проведя рентгеновское исследование, специалисты обнаружили, что обезьяна ранее перенесла перелом позвоночника, который успел неправильно срастись.

Вторая обезьяна была найдена в районе Кафр-Касем: во время обыска в одном из офисов, проведенного полицией, нашли запертую в клетку обезьяну. Животное было истощено и проявляло признаки длительного жестокого обращения.

Все спасенные мартышки перевозятся на лечение и последующее содержание в обезьяний питомник "Парк а-Кофим", который расположен в районе Бен-Шемена. Из-за неожиданного наплыва новых питомцев, нуждающихся в лечении и реабилитации, питомник был вынужден объявить сбор пожертвований.

"Незаконная торговля дикими животными – одна из четырех крупнейших форм нелегальной торговли в мире наряду с наркотиками, оружием и людьми. Необходимо ужесточить наказания, чтобы создать сдерживающий эффект", – подчеркивают в Управлении природы и парков.

Управление природы и парков напоминает, что частное содержание защищенных видов животных запрещено, это крайне серьезное правонарушение из-за сложных потребностей в уходе и из-за нарушения социальных потребностей обезьян, которые человек не может обеспечить. Специалисты призывают граждан, контактировавших с дикими животными, пройти обследование из-за риска заражения зоонозными заболеваниями, такими как туберкулез и бешенство.

Управление природы и парков обращается к общественности с просьбой сообщать о незаконном содержании экзотических животных и о содержании диких животных в ненадлежащих условиях в центр Управления природы и парков по телефону *3639.