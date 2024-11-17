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Израиль

ЦАХАЛ разметил новые цели атак в Дахии, Эдраи призывает население эвакуироваться

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 17 ноября 2024 г., 13:49 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 13:49
ЦАХАЛ разметил новые цели атак в Дахии, Эдраи призывает население эвакуироваться
Пресс-служба ЦАХАЛа

Руководитель пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал очередное предупреждение для жителей районов Харет-Хрейк и Бурдж аль-Бараджне в Дахии на юге Бейрута с просьбой покинуть указанные на приложенных к предупреждению картах здания и дома, расположенные рядом с ними.

Он подчеркнул, что ливанцы находятся рядом с объектами "Хизбаллы" и с объектами, используемыми "Хизбаллой", против которых будет проводиться операция в ближайшем будущем. "Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно покинуть эти здания и прилегающие к ним строения и держаться от них на расстоянии не менее 500 метров", – пишет Эдраи.

ЦАХАЛ регулярно предупреждает гражданское население о планируемых атаках для минимизации жертв среди мирных жителей.

Израиль
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