Отменено решение о смещении с должности юридического советника полиции

Генеральный инспектор полиции Даниэль Леви отменил решение о переводе юридического советника полиции Элазара Кахане на другую должность.

В сообщении пресс-службы говорится: "Генеральный инспектор полиции Даниэль Леви одобрил просьбу бригадного генерала Даду Замира остаться на должности главы отдела обвинений до августа 2025 года. В свете вышесказанного перевод юридического советника на другую должность не будет осуществлен, следовательно, предыдущее решение в отношении него отменяется, как и процесс подачи кандидатур на эту должность. В связи с этим государство обратилось в суд с просьбой отклонить апелляции на это решение".

30 октября стало известно, что под давлением со стороны юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары, а также после множества критических публикаций и обращения общественных организаций в суд, генеральный инспектор полиции Даниэль Леви заморозил процесс смещения юридического советника Элазара Кахане.

Тогда представитель пресс-службы полиции Аси Аарони подчеркивал, что генеральный инспектор "чутко реагирует на происходящее в СМИ и будучи главой организации, отвечающей за соблюдение закона и порядка в Израиле, он решил проявить ответственность и не продолжать процедуру назначения Кахане на должность главы полицейского обвинения до встречи с юридической советницей правительства Гали Баарав-Миара.