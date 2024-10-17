CNN: Израиль запретил семи зарубежным НПО в области здравоохранения работать в Газе

По информации CNN, Израиль уведомил руководство семи зарубежных неправительственных организаций, работающих в области здравоохранения, о том, что им запрещено работать в секторе Газы.

CNN перечисляет три из семи организации: FAJR, Glia, Палестино-американская медицинская ассоциация. По данным источников новостной службы телеканала, НПО были проинформированы о решении Израиля через Всемирную организацию здравоохранения.

Редакция CNN сообщает, что она обратилась за комментариями в перечисленные НПО, в ВОЗ, в министерство здравоохранения сектора Газы, а также в офис координатора по действиям правительства Израиля на территориях. На момент публикации сообщения на сайте телекомпании редакцией не было получено ответа ни на один запрос.