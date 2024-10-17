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Полиция Израиля: ДНК и стоматологические карты подтверждают – Яхья Синуар мертв

время публикации: 17 октября 2024 г., 20:40 | последнее обновление: 17 октября 2024 г., 20:51
Полиция Израиля: ДНК и стоматологические карты подтверждают – Яхья Синуар мертв
Chaim Goldberg/Flash90

Полиция Израиля также опубликовала официальное сообщение о подтверждении факта ликвидации главаря ХАМАСа Яхьи Синуара.

В сообщении полиции указано, что вначале была проведена проверка соответствия зубов уничтоженного боевика со стоматологическими картами Синуара, что является быстрым и точным способом опознания. Было также подтверждено соответствие отпечатков пальцев.

Затем отдел судебно-медицинской экспертизы завершил анализ ДНК, который также подтвердил: Яхья Синуар мертв.

Израиль
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