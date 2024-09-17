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Израиль

Адвокаты Нетаниягу просят начать расследование против журналиста Равива Друкера

время публикации: 17 сентября 2024 г., 14:54 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 14:54
Адвокаты Нетаниягу просят начать расследование против журналиста Равива Друкера
Chaim Goldberg/Flash90

Адвокаты главы правительства Биньямина Нетаниягу обратились к юридической советнице правительства Гали Баарав-Миаре с требованием отдать распоряжение о начале уголовного расследования против журналиста 13 канала ИТВ Равива Друкера, принимавшего участие в создании документального фильма "Дела Биби" ("Тикей Биби", The Bibi Files).

Этот фильм содержит записи допросов самого премьера и членов его семьи, а по израильскому законодательству, публикация материалов допросов запрещена. На прошлой неделе фильм был показан на кинофестивале в Торонто, несмотря на попытки Нетаниягу предотвратить показ через суд.

В письме, направленном юридической советнице правительства, адвокаты от имени Биньямина Нетаниягу требуют расследовать, каким образом, кем и кому были "слиты" материалы следствия. Кроме того, адвокаты премьер-министра настаивают на запрете показа фильма или отрывков из него в Израиле.

Нетаниягу также вновь подал иск в окружной суд Иерусалима с требованием запретить обнародование документального фильма "Дела Биби" на территории Израиля. Именно в этом суде проходят слушания по делам о коррупции, в рамках которых Нетаниягу проходит обвиняемым.

Израиль
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