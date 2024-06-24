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Израиль

Суд отклонил просьбу Регев запретить полиции использовать документы, изъятые из минтранспорта

время публикации: 24 июня 2024 г., 00:57 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 01:16
Суд отклонил просьбу Регев запретить полиции использовать документы, изъятые из минтранспорта
Chaim Goldberg/Flash90

Министр транспорта Мири Регев просила суд запретить полиции использовать при расследовании документы, изъятые во время обыска в министерстве транспорта. Суд эту просьбу отклонил.

Расследование было начато две недели назад, в его центре находятся подозрения на нарушения, перечисленные в программе Равива Друкера "А-Макор". В офисе министерства транспорта в Иерусалиме был произведен обыск.

Расследование ведет отдел по борьбе с мошенничеством "Лахав 433", и оно было начато по распоряжению юридического советника правительства Гали Баарав-Миары и государственного прокурора Амита Айсмана. Регев подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями и в создании препятствий правосудию.

Сайт "Мако" пишет, что в суд министр транспорта обратилась, будучи уверенной, что ее депутатская неприкосновенность распространяется на министерство и изъятые во время обыска документы.

Председатель мирового суда в Ришон ле-Ционе Менахем Мизрахи в своем решении отметил, что министр заблуждается и "депутатская неприкосновенность" не распространяется ни на министерство, ни на находившиеся там документы.

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