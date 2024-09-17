Амос Ядлин: "Надеюсь, у страны, совершившей это, найдутся и другие сюрпризы"

Бывший глава службы военной разведки "Аман" генерал-майор запаса Амос Ядлин в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" высказал предположение, что шиитская террористическая организация "Хизбалла" ответит на массовую атаку, в ходе которой одновременно взорвались электронные пейджеры у сотен активистов группировки.

"Я буду удивлен, если "Хизбалла" не ответит, – отметил он. – Надеюсь, у страны, которая сделала это, найдутся и другие сюрпризы".

Напомним, во вторник, 17 сентября, около 16:00 произошел одновременный подрыв пейджеров активистов "Хизбаллы" в Ливане, в результате которого не менее пяти человек погибло, около 1500 получили ранения. Среди пострадавших в результате взрывов пейджеров посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Об этом сообщило иранское агентство Mehr. Тегеран и Бейрут пока это официально не комментируют. Сообщения о взрыве средств связи у активистов "Хизбаллы" поступили также из Сирии.

В Ливане и Сирии заявляют, что за атакой стоит Израиль. Власти Израиля это не комментируют.