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Пресса

"Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на ХАМАС: соглашение по Газе в конце этой недели, основные параметры

Газа
Война "Железные мечи"
Заложники
ХАМАС
время публикации: 18 декабря 2024 г., 07:40 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 07:47
"Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на ХАМАС: соглашение по Газе в конце этой недели, основные параметры
AP Photo/David Goldman

Выходящая в Лондоне газета "Аш-Шарк аль-Аусат" в статье под заголовком ""Неизбежное соглашение" положит конец страданиям Газы" пишет, что переговоры о прекращении огня в секторе Газы вступили в решающую фазу.

Информированный источник в руководстве террористической организации ХАМАС подтвердил изданию, что подписание соглашения ожидается в конце этой недели, если не возникнет новых осложнений.

Источники в Каире отмечают, что сделка будет окончательно оформлена после согласования имен живых заложников и палестинских заключенных, которые выйдут на свободу.

Соглашение включает в себя прекращение огня на первом этапе и вывод сил израильской армии из городов сектора Газы, при этом ЦАХАЛ пока останется на "оси Нецарим" и в "Филадельфийском коридоре", хотя всем женщинам и детям, покинувшим свои дома, разрешат вернуться в северные районе сектора Газы. Впоследствии будет согласован механизм возвращения и мужчин на север Газы. Очевидно, что ЦАХАЛ постарается не допустить боевиков террористических организаций в эти районы.

На первом этапе, который продлится от 45 до 60 дней, ХАМАС передаст около 30 израильских заложников, живых и мертвых, в обмен на палестинских заключенных, включая десятки приговоренных к пожизненному заключению (то есть террористов-убийц). Какие-либо другие цифры на этом этапе не называются, но очевидно, что на свободу будут отпущены не менее 100 или даже сотни заключенных.

Соглашение также предусматривает передачу контрольно-пропускного пункта "Рафах" (Рафиах) под управление Палестинской администрации, но не сразу и в рамках договоренностей, контролируемых Египтом.

Пресса
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