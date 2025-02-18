ЦАХАЛ: на юге и в центре сектора Газы военные применили оружие для устранения опасности
время публикации: 18 февраля 2025 г., 20:05 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 20:05
Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что в течение дня в нескольких районах сектора Газы израильские военные открывали предупредительный огонь, а также стреляли для устранения угрозы.
На юге сектора Газы военнослужащие открыли предупредительный огонь в сторону приближавшегося к ним предполагаемого боевика, после того, как он продолжил движение, был открыт огонь на поражение.
В центре сектора Газы с беспилотника ВВС ЦАХАЛа был обстрелян автомобиль, ехавший из центра на север по маршруту, предназначенному для пешеходов, с тем, чтобы избежать досмотра на КПП.
ЦАХАЛ в очередной раз призвал население сектора Газы строго следовать указаниям и не приближаться к развернутым в секторе силам.
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