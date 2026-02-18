Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 18 февраля, температура существенно не изменится и будет немного выше среднесезонной. Переменная облачность. Временами дожди на севере и в центре, преимущественно слабые. Сильный ветер и шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 8-17 градусов, в Тель-Авиве – 12-20, в Хайфе – 13-20, в Эйлате – 14-27, в Беэр-Шеве – 8-22, на побережье Мертвого моря – 15-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-21, в Ариэле – 10-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-22, на Голанских высотах – 9-19.

Температура воды на Средиземном море 18-19 градусов, высота волн 160-500 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 15 км/ч).

В четверг – без существенных изменений, временами возможны слабые дожди. В пятницу – повышение температуры, малооблачно. В субботу – переменная облачность. В воскресенье-понедельник – дождливо. Во вторник дожди ослабнут.