18 февраля 2026
Израиль

Смотрич определил цель на следующую каденцию: "Поощрение эмиграции арабов из Иудеи и Самарии"

Иудея и Самария
Бецалель Смотрич
Ционут Датит
время публикации: 18 февраля 2026 г., 00:53 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 00:53
Смотрич определил цель на следующую каденцию: "Поощрение эмиграции арабов из Иудеи и Самарии"
Tal Gal/Flash90

Бецалель Смотрич, глава партии "Ционут Датит", на конференции руководства еврейских поселений, заявил, что следующее правительство должно поощрять эмиграцию арабского населения из Газы, Иудеи и Самарии.

"Я представляю здесь и сейчас одну из наших целей на следующую каденцию: искоренение самой идеи "арабского террористического государства", отмена проклятых соглашений Осло при поощрении эмиграции арабского населения из Газы, Иудеи и Самарии. В долгосрочной перспективе другого решения нет", – заявил Смотрич.

По его словам, отмена соглашений Осло и распространение израильского суверенитета – это необходимые шаги для обеспечения будущего поселенческого движения и безопасности Израиля.

Израиль
