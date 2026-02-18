ВС США: атакованы три "наркосудна" – 11 убитых

Армия США сообщила, что нанесла удары по трем небольшим судам, которые, по данным американских военных, занимались контрабандой наркотиков и шли по "известным маршрутам наркоторговли" у берегов Латинской Америки. В результате атак погибли 11 человек.

По данным Южного командования ВС США (SOUTHCOM), два эпизода произошли в восточной части Тихого океана, еще один – в Карибском море.

Американская сторона утверждает, что решение об ударах было принято на основании разведданных; подробностей о грузе на судах официально не приводится.