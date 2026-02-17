x
Спорт

Олимпиада. Бобслей. Весь пьедестал заняли немцы. Израильтяне на 26-м месте

Бобслей
Зимняя Олимпиада 2026
время публикации: 17 февраля 2026 г., 23:03 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 23:11
Олимпиада. Бобслей. Весь пьедестал заняли немцы. Израильтяне на 26-м месте
AP Photo/Alessandra Tarantino

В соревнованиях мужских двоек (бобслей) весь пьедестал заняли немцы.

Чемпионами стали Йоханнес Лохнер и Георг Флейшхауэр.

На втором месте Франческо Фридрих и Алекандр Шуллер, на третьем - Адам Аммур и Александр Шаллер.

Израильтяне Адам Эдельман и Менахем Хен после трех заездов занимали 26-е (последнее) место и в последнем заезде не участвовали (в финал вышли 20 экипажей).

Спорт
