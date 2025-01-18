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Израиль

"Аль-Хадат": ХАМАС в ближайшие часы передаст Израилю список освобождаемых завтра заложников

Заложники
Газа
ХАМАС
время публикации: 18 января 2025 г., 20:59 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 20:59
"Аль-Хадат": ХАМАС в ближайшие часы передаст Израилю список освобождаемых завтра заложников
Miriam Alster/FLASH90

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на свои источники передал, что ХАМАС готовится в ближайшие часы передать Израилю имена заложников, которые будут в соответствии с достигнутым соглашением освобождены в воскресенье, 19 января.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что Армия обороны Израиля завершила подготовку к встрече заложников, освобождаемых ХАМАСом, и возвращающихся из сектора Газы. ЦАХАЛ совместно с министерством здравоохранения и другими государственными ведомствами разработал детальный план, призванный обеспечить возвращающимся максимальную поддержку и помощь. Были созданы специальные пункты встречи, где освобожденные заложники получат медицинскую помощь и психологическую поддержку. После этого они будут направлены в больницы для осмотров и встречи с семьями.

Согласно сообщениям в СМИ, продуман первый прием пищи заложниками после освобождения. Они получат печенье, яблочное пюре и горячий сладкий чай.

Израиль
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ХАМАС все еще не представил список заложников, которые должны быть освобождены завтра