"Аль-Хадат": ХАМАС в ближайшие часы передаст Израилю список освобождаемых завтра заложников

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на свои источники передал, что ХАМАС готовится в ближайшие часы передать Израилю имена заложников, которые будут в соответствии с достигнутым соглашением освобождены в воскресенье, 19 января.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что Армия обороны Израиля завершила подготовку к встрече заложников, освобождаемых ХАМАСом, и возвращающихся из сектора Газы. ЦАХАЛ совместно с министерством здравоохранения и другими государственными ведомствами разработал детальный план, призванный обеспечить возвращающимся максимальную поддержку и помощь. Были созданы специальные пункты встречи, где освобожденные заложники получат медицинскую помощь и психологическую поддержку. После этого они будут направлены в больницы для осмотров и встречи с семьями.

Согласно сообщениям в СМИ, продуман первый прием пищи заложниками после освобождения. Они получат печенье, яблочное пюре и горячий сладкий чай.