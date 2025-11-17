x
17 ноября 2025
Мир

Трамп подтвердил намерение продать F-35 Саудовской Аравии

США
Саудовская Аравия
Дональд Трамп
время публикации: 17 ноября 2025 г., 22:37 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 22:37
Трамп подтвердил намерение продать F-35 Саудовской Аравии
AP Photo /Alex Brandon

Дональд Трамп заявил, что США намерены продать истребители F-35 Саудовской Аравии. Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, он подчеркнул, что сделка будет осуществлена, назвав Саудовскую Аравию "великим союзником".

По данным американских СМИ, заявление прозвучало накануне его встречи с наследным принцем Мухаммадом бин Сальманом. Трамп отметил, что рассчитывает на укрепление двусторонних отношений и видит в Эр-Рияде ключевого партнера Вашингтона в регионе.

Мир
