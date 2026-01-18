x
18 января 2026
Израиль

ЦАХАЛ раскрыл подробности операции по возвращению останков Орона Шауля

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
Заложники
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 18 января 2026 г., 19:46 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 19:46
ЦАХАЛ раскрыл подробности операции по возвращению останков Орона Шауля
Пресс-служба ЦАХАЛа

В годовщину возвращения из сектора Газы останков сержанта Орона Шауля, тело которого удерживалось террористами одиннадцать лет, пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала подробности операции, в ходе которой тело было доставлено в Израиль.

Предварительная информация о месте, где в течение многих лет ХАМАС мог удерживать останки Орона Шауля была получена во время допроса жителя Газы, задержанного и доставленного на территорию Израиля для расследования. Речь шла о гражданском объекте.

На основании этой информации было принято решение о проведении операции по задержанию владельца дома, на территории которого находились останки израильского военнослужащего. Бойцы спецназа Генштаба доставили владельца дома на территорию Израиля. В ходе его допроса были получены точные координаты места, где находились останки.

В финальной стадии операции участвовали бойцы спецназа "Шайетет 13", 188-й бригады под командованием 162-й дивизии и при координации Штаба по делам пленных и пропавших без вести. Уже через сутки останки Орона Шауля были доставлены в Израиль.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что операция была спланирована и проводилась таким образом, чтобы не подвергать риску заложников, которые удерживались в городе Газа.

Израиль
