"Ликвидировали Дэйфа, ликвидируют и Синуара": ЦАХАЛ опубликовал запись разговоров жителей Газы

Подполковник Авихай Эдри, ответственный за работу пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке, в своем X-блоге, бывшем "твиттере", опубликовал запись телефонных разговоров жителей Газы, свидетельствующих о том, что в секторе многие восприняли с оптимизмом сообщения о возможной ликвидации Мухаммада Дэйфа.

Опубликованная аудиозапись была сделана 13 июля, вскоре после удара, нанесенного ЦАХАЛом по объекту, на котором находились глава боевого крыла ХАМАСа Мухаммад Дэйф и командир "Батальона Хан-Юниса" (в составе "Бригад Иззаддина аль-Касама") Рафа Саламэ.

На записи один из мужчин говорит: "Они ликвидировали Дэйфа!", а собеседник ему отвечает: "Иншаллах! Пусть ликвидируют еще и Синуара. Что я скажу? Поздравляю!".