"Ликвидировали Дэйфа, ликвидируют и Синуара": ЦАХАЛ опубликовал запись разговоров жителей Газы
время публикации: 18 июля 2024 г., 19:50 | последнее обновление: 18 июля 2024 г., 19:50
Подполковник Авихай Эдри, ответственный за работу пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке, в своем X-блоге, бывшем "твиттере", опубликовал запись телефонных разговоров жителей Газы, свидетельствующих о том, что в секторе многие восприняли с оптимизмом сообщения о возможной ликвидации Мухаммада Дэйфа.
Опубликованная аудиозапись была сделана 13 июля, вскоре после удара, нанесенного ЦАХАЛом по объекту, на котором находились глава боевого крыла ХАМАСа Мухаммад Дэйф и командир "Батальона Хан-Юниса" (в составе "Бригад Иззаддина аль-Касама") Рафа Саламэ.
На записи один из мужчин говорит: "Они ликвидировали Дэйфа!", а собеседник ему отвечает: "Иншаллах! Пусть ликвидируют еще и Синуара. Что я скажу? Поздравляю!".
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2024
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