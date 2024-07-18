ЦАХАЛ объявил о ликвидации в Газе около 20 террористов из "Батальона Шати"

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают о ликвидации в Газе Мухаммада Абу Хатаба – командира взвода в хамасовском "Батальоне Шати", снайпера, застрелившего 9 июля бойца израильского спецназа "Маглан" Таля Лахата.

В сообщении ЦАХАЛа и ШАБАКа сказано, что в результате авиаудара по цели были уничтожены около 20 боевиков террористической организации ХАМАС из "Батальона Шати", в их числе боевики спецназа "Нухба", наблюдатели и снайперы.

В частности, сообщается, что среди ликвидированных террористов был боевик "Нухбы" Исмаил Шахшака, участвовавший в резне 7 октября 2023 года.