В Израиле рассматривают возможность отправки высокопоставленной делегации в Доху с целью ускорения переговоров.

Дополнительная делегация отправится в столицу Катара только в том случае, если ХАМАС согласится обсуждать условия освобождения заключенных в обмен на заложников.П

Ранее пресс-секретарь "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАС) Абу Убайда заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу отказался от предложения ХАМАСа об освобождении всех заложников.

Абу Убайда также подчеркнул, что если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто в рамках текущих переговоров, ХАМАС может не согласиться на частичные сделки в будущем.

В то же время высокопоставленный политический израильский источник заявил, что "затягивание ХАМАСом переговорного процесса вызывают сомнения в его серьезности".

"ХАМАС создает препятствия в вопросе условий обмена заключенных на заложников. Это задерживает решение о прекращении огня", - заявил израильский источник.

По его словам, "на данном этапе израильская делегация остается в Дохе, посредники и египтяне тоже здесь; как только ХАМАС откроет путь, мы сможем двинуться дальше".

Накануне телеканал "Кан-11" сообщил о прогрессе на переговорах в Дохе, участники которых приступили к обсуждению количества освобождаемых из израильских тюрем заключенных в обмен на заложников.

По данным телеканала, посредники передали Израилю и ХАМАСу свое предложение по количеству освобождаемых из тюрем заключенных, и теперь ждут ответа Израиля. При этом источник телеканала отметил, что на данном этапе не обсуждаются имена освобождаемых заключенных.