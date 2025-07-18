Абу Убайда: Нетаниягу отказался от предложения ХАМАСа об освобождении всех заложников

Пресс-секретарь "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАС) Абу Убайда заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу отказался от предложения ХАМАСа об освобождении всех заложников.

Абу Убайда также подчеркнул, что если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто в рамках текущих переговоров, ХАМАС может не согласиться на частичные сделки в будущем.