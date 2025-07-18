x
18 июля 2025
|
последняя новость: 20:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 июля 2025
|
18 июля 2025
|
последняя новость: 20:05
18 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Высокопоставленный израильский источник обвинил ХАМАС в затягивании переговоров

Заложники
ХАМАС
Война "Железные мечи"
время публикации: 18 июля 2025 г., 19:46 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 19:46
Высокопоставленный израильский источник обвинил ХАМАС в затягивании переговоров
Chaim Goldberg/Flash90

Высокопоставленный политический израильский источник заявил, что "затягивание ХАМАСом переговорного процесса вызывают сомнения в его серьезности".

"ХАМАС создает препятствия в вопросе условий обмена заключенных на заложников. Это задерживает решение о прекращении огня", - заявил израильский источник.

По его словам, "на данном этапе израильская делегация остается в Дохе, посредники и египтяне тоже здесь; как только ХАМАС откроет путь, мы сможем двинуться дальше".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 июля 2025

Абу Убайда: Нетаниягу отказался от предложения ХАМАСа об освобождении всех заложников