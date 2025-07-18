Высокопоставленный израильский источник обвинил ХАМАС в затягивании переговоров

Высокопоставленный политический израильский источник заявил, что "затягивание ХАМАСом переговорного процесса вызывают сомнения в его серьезности".

"ХАМАС создает препятствия в вопросе условий обмена заключенных на заложников. Это задерживает решение о прекращении огня", - заявил израильский источник.

По его словам, "на данном этапе израильская делегация остается в Дохе, посредники и египтяне тоже здесь; как только ХАМАС откроет путь, мы сможем двинуться дальше".