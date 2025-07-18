Высокопоставленный израильский источник обвинил ХАМАС в затягивании переговоров
время публикации: 18 июля 2025 г., 19:46 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 19:46
Высокопоставленный политический израильский источник заявил, что "затягивание ХАМАСом переговорного процесса вызывают сомнения в его серьезности".
"ХАМАС создает препятствия в вопросе условий обмена заключенных на заложников. Это задерживает решение о прекращении огня", - заявил израильский источник.
По его словам, "на данном этапе израильская делегация остается в Дохе, посредники и египтяне тоже здесь; как только ХАМАС откроет путь, мы сможем двинуться дальше".