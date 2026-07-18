Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 18 июля, на большей части территории страны температура повысится. Ясно, слабый ветер.

В Иерусалиме – 23-33 градусов, в Тель-Авиве – 23-33, в Хайфе – 23-30, в Эйлате – 28-41, в Беэр-Шеве – 23-38, на побережье Мертвого моря – 30-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-33, в Ариэле – 22-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-36, на Голанских высотах – 22-35.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн 50-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В воскресенье – вновь повышение температуры. В понедельник-четверг – жарко.