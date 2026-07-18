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Ближний Восток

Вооруженное противостояние США и Ирана: 9-я ночь боевых действий

Иран
КСИР
Centcom
Война с Ираном
время публикации: 18 июля 2026 г., 06:22 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 06:40
Вооруженное противостояние США и Ирана: 9-я ночь боевых действий
CENTCOM

Утром 18 июля CENTCOM сообщил о завершении очередной крупной волны ударов по Ирану. Это была седьмая подряд ночь американских атак, и девятая – за последние две недели.

В операции участвовали истребители, беспилотники и военные корабли. Высокоточными боеприпасами были поражены десятки целей, включая объекты берегового наблюдения и противовоздушной обороны, военную логистическую инфраструктуру и морские силы.

В CENTCOM заявляют, что удары наносятся по распоряжению президента Дональда Трампа с целью ослабить военный потенциал Ирана и привлечь Тегеран к ответственности за атаки на торговое судоходство. В регионе находятся более 50 тысяч американских военнослужащих.

Полугосударственное иранское информационное агентство "Тасним" сообщило, что силы США нанесли удар по цели в районе города Джаск на юго-востоке Ирана.

Иранское информационное агентство "Мехр" сообщило о двух взрывах в портовом городе Бандар-Аббас. Корпус стражей исламской революции заявил о перехвате американского беспилотника в воздушном пространстве Бушера на юге Ирана.

Ближний Восток
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