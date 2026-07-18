Парусный спорт. Израильтяне завоевали две медали юниорского и молодежного чемпионатов мира
время публикации: 18 июля 2026 г., 06:33 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 06:33
В Гдыне, Польша, завершился юниорский чемпионат мира по парусному спорту в классе 470.
Израильтяне Рои Леви и Ариэль Галь завоевали серебряные медали. В медальной гонкуе израильтяне заняли седьмое место.
Чемпионами стали итальянцы Лиза Вучетти и Витторио Бонифацио. Они же стали победителями молодежного чемпионата мира (спортсмены до 21 года).
Бронзовые медали завоевали французы Ломен Валаде и Жюльен Бунель.
Серебряные медали молодежного чемпионата мира завоевали украинцы Елизавета Василенко и Святослав Мадонич.
Бронзовые медали молодежного чемпионата мира завоевали израильтяне Теила Сидис и Амитай Левкович.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2026