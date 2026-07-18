Парусный спорт. Израильтяне завоевали две медали юниорского и молодежного чемпионатов мира

В Гдыне, Польша, завершился юниорский чемпионат мира по парусному спорту в классе 470.

Израильтяне Рои Леви и Ариэль Галь завоевали серебряные медали. В медальной гонкуе израильтяне заняли седьмое место.

Чемпионами стали итальянцы Лиза Вучетти и Витторио Бонифацио. Они же стали победителями молодежного чемпионата мира (спортсмены до 21 года).

Бронзовые медали завоевали французы Ломен Валаде и Жюльен Бунель.

Серебряные медали молодежного чемпионата мира завоевали украинцы Елизавета Василенко и Святослав Мадонич.

Бронзовые медали молодежного чемпионата мира завоевали израильтяне Теила Сидис и Амитай Левкович.