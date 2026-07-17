Несколько израильтян перешли границу с Сирией и были возвращены в Израиль силами ЦАХАЛа

В четверг, 16 июля, несколько граждан Израиля прибыли в район поселка Мадждаль-Шамс и пересекли границу, проникнув на территорию Сирии.

Действовавшие на месте силы ЦАХАЛа начали поисковые мероприятия с целью обнаружения израильтян и их безопасного возвращения на израильскую территорию.

В пятницу они были обнаружены в приграничной зоне, задержаны и переданы для дальнейшего разбирательства полиции Израиля.

Кроме того, в течение дня еще несколько израильских граждан прибыли к сирийской границе в южной части Голанских высот с намерением пересечь ее. Военнослужащие предотвратили пересечение границы и передали подозреваемых полиции.

В последнее время в ЦАХАЛе фиксируют рост числа подобных инцидентов, которые отвлекают внимание армии от текущей оперативной деятельности и наносят ущерб безопасности.