ДНК активиста "Ноар Гваот" обнаружили на камне на месте гибели палестинца. Его арест продлен

Мировой суд второй раз продлил срок содержания под стражей Таля Инона Дердика, подозреваемого в нападении на националистической почве. Дердик подозревается в участии в беспорядках и нападении на палестинцев в ходе столкновений возле поселка Гитит в Иорданской долине. Тогда в ходе столкновений были застрелены два палестинца.

Как сообщает Walla, в ходе расследования выяснилось, что на камне, найденном на месте происшествия, обнаружены следы ДНК Дердика и одного из убитых. При этом представитель полиции подтвердил в ходе судебного заседания, что палестинцев застрелили не гражданские, а военнослужащие.

В рамках расследования были допрошены четверо палестинцев и несколько солдат, находившихся на месте происшествия. Таль Инон Дердик во время допросов отказался сотрудничать со следствием и заявил, что речь идет о политическом преследовании под давлением США.

Его адвокат заявил, что арабы пытались линчевать евреев, и именно арабы инициировали нападение. Таким образом, следы ДНК могут быть результатом того, что этот камень был брошен в Таля Инона Дердика палестинцами.