Глава МВД потребовал лишить гражданства двух арабов, получающих деньги от ПНА
время публикации: 18 июня 2025 г., 14:37 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 14:37
Министр внутренних дел Моше Арбель обратился к юридическому советнику правительства с просьбой лишить гражданства двух израильских арабов, получающих деньги от Палестинской администрации.
Согласно опубликованной информации, они получали деньги за действия, имеющие отношение к терроризму, поддержке террористической деятельности и подстрекательству.
Министр внутренних дел обратился к юридическому советнику правительства после того, как получил согласие министра юстиции и релевантной комиссии министерства внутренних дел.