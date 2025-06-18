Глава МВД потребовал лишить гражданства двух арабов, получающих деньги от ПНА

Министр внутренних дел Моше Арбель обратился к юридическому советнику правительства с просьбой лишить гражданства двух израильских арабов, получающих деньги от Палестинской администрации.

Согласно опубликованной информации, они получали деньги за действия, имеющие отношение к терроризму, поддержке террористической деятельности и подстрекательству.

Министр внутренних дел обратился к юридическому советнику правительства после того, как получил согласие министра юстиции и релевантной комиссии министерства внутренних дел.