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Израиль

Фрагмент ракеты обнаружен в Галилее, полиция нейтрализовала угрозу

время публикации: 18 июня 2025 г., 14:29 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 14:29
Фрагмент ракеты обнаружен в Галилее, полиция нейтрализовала угрозу
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Северного округа прибыли в среду утром на место обнаружения фрагмента ракеты на открытой местности в галилее. Саперы исключили наличие взрывчатых веществ.

С начала операции "Народ как лев" крупные силы полиции действуют по всей стране с целью спасения человеческих жизней. В полиции напоминают: если рядом с вами упали фрагменты боеприпасов, проявите ответственность, избегайте контакта с ними и немедленно позвоните в полицию по телефону 100.

Сотрудники полиции и саперы прибудут на место происшествия, изолируют территорию и нейтрализуют угрозу для жизни людей. При любом подозрении на угрозу человеческой жизни или потере связи с человеком в результате ракетной атаки можно сообщить в центр 115 или по телефону 03-5023913.

Израиль
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