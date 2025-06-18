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Израиль

Состоялся телефонный разговор Нетаниягу и Трампа

Война с Ираном
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 18 июня 2025 г., 01:07 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 01:11
Состоялся телефонный разговор Нетаниягу и Трампа
Фото: Амос Бен-Гершом, GPO

Израильские СМИ сообщают о телефонном разговоре Биньямина Нетаниягу и Дональда Трампа.

Источник в Израиле сообщил телеканалу CNN, что разговор состоялся перед встречей Трампа с членами Совета национальной безопасности.

Детали телефонного разговора не разглашаются.

После беседы с президентом США Биньямин Нетаниягу провел совещание с представителями системы безопасности.

Израиль
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