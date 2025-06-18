Состоялся телефонный разговор Нетаниягу и Трампа
время публикации: 18 июня 2025 г., 01:07 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 01:11
Израильские СМИ сообщают о телефонном разговоре Биньямина Нетаниягу и Дональда Трампа.
Источник в Израиле сообщил телеканалу CNN, что разговор состоялся перед встречей Трампа с членами Совета национальной безопасности.
Детали телефонного разговора не разглашаются.
После беседы с президентом США Биньямин Нетаниягу провел совещание с представителями системы безопасности.
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