Состоялся телефонный разговор Нетаниягу и Трампа

Израильские СМИ сообщают о телефонном разговоре Биньямина Нетаниягу и Дональда Трампа.

Источник в Израиле сообщил телеканалу CNN, что разговор состоялся перед встречей Трампа с членами Совета национальной безопасности.

Детали телефонного разговора не разглашаются.

После беседы с президентом США Биньямин Нетаниягу провел совещание с представителями системы безопасности.